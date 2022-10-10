شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع الهولندى رضا البرجيجى قادما من أوتريخت أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع الهولندى رضا البرجيجى، لاعب وسط فريق أوتريخت أمستردام، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتوصل مسئولو سموحة لاتفاق مع أوتريخت أمستردام، لاستقدام رضا البرجيجى صاحب الـ22 عاما لتدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل العديد من اللاعبين أبرزهم كناريا وعبد الكبير الوادى والاستغناء عن أحمد حمص.

وتعاقد سموحة مع كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي).

وجاءت مباريات سموحة بقيادة مديره الفنى طارق العشرى، خلال الدور الأول كالتالي:

الزمالك * سموحة

سموحة * البنك الاهلي

حرس الحدود * سموحة

سموحة * المقاولون العرب

الإسماعيلي * سموحة

سموحة * أسوان

الدخلية * سموحة

سموحة * الاتحاد السكندري

الأهلي * سموحة

سموحة * غزل المحلة

فيوتشر * سموحة

سموحة * فاركو

سموحة * طلائع الجيش

سيراميكا * سموحة

سموحة * بيراميدز

انبي * سموحة

سموحة * المصرى