شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب القيد.. حرس الحدود يتعاقد مع 15 لاعبا محليا وأجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود بالتعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادًا للموسم الجديد (2022 -2023)، مع 15 صفقة محلية وأجنبية، في اطار الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أكتوبر.

صفقات نادي حرس الحدود، جاءت على النحو التالي، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد شديد قناوي وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داوودا، خالد سامي، عمر بسام، ومحمد شعبان حارس الجيش إعارة، و4 لاعبين من نيجيريا هم "كوكو ايمانويل مبارك ووالى الأربعة النيجيري"، والليبي محمود والي.

يذكر أن نادي حرس الحدود، هبط لدوري القسم الثاني، قبل موسمين فقط ليعود للدوري من جديد بعدما أن سبق له التألق في السنوات الماضية وحقق لقب كأس مصر مرتين والسوبر المصري مرة وحيدة.

من ناحيته أبدى محمد مكى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، سعادته والجهاز الفني والإداري بقيادة أحمد أيوب، بإقامة المعسكر التدريبي المغلق للفريق الذي استضافه فندق واستاد حرس الحدود بالمكس خلال الأسبوع الجاري.

وقال محمد مكي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "تحققت خلال المعسكر كل الإفادة الفنية والتجانس بين الجميع، ولعب الفريق خلال المعسكر أربعة لقاءات أمام أندية كبيرة ومحترمة وهي القناة وسموحة وإنبي والمقاولون العرب.

وخاض الحرس عده مواجهات قوية مع أندية لها باع طويل في الدوري، وقدم الفريق مستويات رائعة أثنى عليها الجميع في مشهد يؤكد قدوم مدرب واعد هو أحمد أيوب سيفرض نفسه على الكرة المصرية بعد ظهور بصمته وأفكاره التدريبية المتنوعة، والتي يغلب عليها الجانب الهجومي الممتع.