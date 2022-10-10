شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم إنبي 2 / 1 وديًا استعدادًا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الفوز علي إنبي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري.

انتهي الشوط الأول لمباراة المقاولون وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أحرز المقاولون عمر سافيولا، وأضاف فادي فريد الهدف الثاني للمقاولون في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الذئاب بهدفين لهدف.

حضر المباراة المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ، واطمأن الجهازين الفني المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب وإنبي بقيادة الكابتن أحمد كشري، علي الاستعدادات النهائية لانطلاق الدوري العام.

ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش وديا في آخر مواجهاته الودية قبل انطلاق الدوري وافتتاح مشواره بالمسابقة بمواجهة غزل المحلة.