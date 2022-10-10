شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية: "مرحبا بعودتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك على الترحيب بعودة بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب لفترة طويلة، بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية وإجراء برنامج تأهيلي قرابة ثلاثة شهور.

وكتب صفحة الأهلي تغريدة عبر فيس بوك مصحوبة بصور تاو من التدريبات الجماعية: "مرحبا بعودتك".

وبدأ الجنوب إفريقي بيرسي تاو المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام القادمة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأدت مجموعة اللاعبين التي خاضت المباراة تدريبات بدنية في الجيم، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات متنوعة في الملعب.

وواصل عمار حمدي أداء تدريبات التأهيل البدني، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.



بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية (1)



بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية (2)



بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية (3)



بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية (4)