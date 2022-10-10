شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع صلاح محسن لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

ووقع صلاح محسن على عقود الانتقال إلى صفوف سيراميكا في حضور طارق أبو العينين، وجاء انضمام صلاح محسن لصفوف نادي سيراميكا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا كليوباترا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.