شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب بدون راحة عقب العودة من تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بدون الحصول على راحة بعد العودة من تونس، حيث خاض مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأدت مجموعة اللاعبين التي خاضت المباراة تدريبات بدنية في الجيم، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات متنوعة في الملعب.

وبدأ الجنوب إفريقي بيرسي تاو المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام القادمة.

وواصل عمار حمدي أداء تدريبات التأهيل البدني، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.



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