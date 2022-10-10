شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الجزائرى بن خماسة على قائمة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادى الاسماعيلى الجزائرى محمد بن خماسة صانع ألعاب الفريق في قائمة الانتظار بسبب عدم التوصل لاتفاق معه بفسخ التعاقد، ومن المقرر أن يغادر بن خماسة متوجها لإسبانيا علي نفقته الشخصية بعد تسلم مستحقاته المادية لدي الإسماعيلي وذلك للعلاج من إصابته الأخيرة.

كان الإسماعيلى قد تعاقد مع محمد بن خماسة لاعب فريق مالاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026، وذلك قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن خرج اللاعب من حسابات الأرجنتينى خوان براون المدير الفني السابق للدراويش ثم حمزة الجمل المدير الفني السابق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ إرتداؤه القميص الأصفر كما غاب اللاعب عن أغلب تدريبات فترة الاعداد الحالية مع الاسبانى خوان كارلوس جاريدو بسبب الإصابة أيضًا.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع 12 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.