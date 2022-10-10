شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعلن التعاقد مع مهاب ياسر قادمًا من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الداخلية، الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، التعاقد مع مهاب ياسر قادمًا من إنبى لتدعيم صفوفه، تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

ونجح الداخلية فى التعاقد مع 6 أجانب وهم كل من: النيجيرى فانوم ألفريد، والنيجيرى عبد الله أوچيفيني، النيجيرى شيميزى كيليتشي، والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة، والنيجيري كريستوڤر جون.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها محمد نجيب، محمد رمضان، صلاح يحيى قادما من بيراميدز، وأحمد الرفاعى لاعب سموحة وحسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت، بالإضافة إلى استعارة 5 لاعبين من الأهلى وهم كل من: أحمد عبد النبى وميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي، محمد نصير.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.