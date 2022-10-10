شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن زيه الثالث بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك رسميًا عن الطاقم الثالث الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وسيكون باللون الأخضر.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأعلن من قبل عن الطاقم الأساسي باللون الأبيض التقليدي، والطاقم الثاني باللون الأزرق.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.