شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبًا فى القائمة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة نادي الاتحاد السكندري الثانية والنهائية 12 لاعبا وهم المنضمين حديثًا لصفوف الفريق.

وضمت القائمة كلاً من: المهدي سليمان، محمد صالح، خالد صبحي، محمود عبد العزيز، أحمد عيد، أوستن أموتو، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، محمود علاء، أحمد سيد غريب، وظهير منتخب أوغندا كيفين كزيتو مواليد 2001.

وكانت القائمة الأولى ضمت 20 لاعبًا، وهم صبحي سليمان، عبد الله نصيب، خالد الغندور، هشام صلاح، صبري رحيل، سيد سالم، كريم يحيى، مروان عطية، مورو ساليفو، مابولولو، بواتينج، سعيدو سمبوري، فوزى الحناوي، عبد السميع "سيمو"، كريم الديب، أحمد راشد، أحمد ميسي، عبد الغني محمد، وعودة لمحمد الصباحي.

وكشف محمد عمر، نجم ومدرب الاتحاد السكندري السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق السكندري، عن أن خطة الاتحاد للموسم الجديد بدأت من لحظة انتهاء الموسم الماضي، وذلك لتدارك سلبيات الموسم وعدم تكرار نفس الأخطاء لعدم الوقوع في نفس مأزق صراع الهبوط حتى الجولات الأخيرة.