شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مساء اليوم الإثنين باب القيد الصيفى بعد أن دعمت أندية الدوري الممتاز صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين استعدادًا لتقديم موسم قوى.

ونجح الأهلي في ضم مصطفي سعد وشادي حسين ثنائي سيراميكا بالإضافة إلى البرازيلي برونو سافيو قادما من بوليفار البوليفي بجانب إستعادة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية إعارته للدوري التركى ومحمد مغربى بعد قطع إعارته إلى نادي تبليتسه التشيكي.

ورحل عن الأهلى أحمد ياسر ريان والمغربي بدر بانون و أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ولويس ميكيسونى ووالتر بواليا وأحمد سيد غريب ومحمود وحيد والعربى بدر بجانب إعتزال وليد سليمان، ورحيل صلاح محسن إلى سيراميكا على سبيل الإعارة.

كما رحل 5 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة إلى الداخلية وهم وليد مصطفى ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وميدو حسام ومحمد نصير، بخلاف الاستغناء عن خدمات كلا من فارس طارق وأحمد السيد ومحمد أحمد بيسو وصالح نصر

يستهل الأهلي مشواره في البطولة حين يحل ضيفا على الإسماعيلي، ثم يلاقي نظيره أسوان في الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدهم الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة.

يشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيري في الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 إلى 6 آلاف في المشجع في المباراة الواحدة.

يُذكر أن الموسم الماضي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، وذلك بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

الدوري المصري سينطلق في 18 أكتوبر الجارى كما سينتهي يوم 30 يونيو المقبل، ليتماشى مع جميع الدوريات حول العالم.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الأهلي في المركز الثالث.