شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم رأس البر 3 / 1 فى الودية الثانية بمعسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على نظيره فريق رأس البر والذي يقوده فنيًا الكابتن حسام غويبة نجم النادى المصرى فى عصره الذهبي، فى المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم الإثنين بالإسماعيلية، وذلك في إطار سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2023/2022.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بثلاثة أهدف لا شيء سجلهم اسلام عطية وأسامة الجزار وعمرو مرعي في الدقائق 18، 30، 39 على الترتيب، وشهد هذا الشوط قيام الكابتن ايهاب جلال بالدفع باللاعب محمد الظريف لاعب فريق تحت 19 عاما بدلًا من اللاعب زياد فرج ، ومع مطلع الشوط الثاني، يدفع الكابتن ايهاب جلال بعدد من لاعبي فرق الشباب بالنادي للتعرف على مستواهم حيث دفع بكل من عدنان عثمان وأحمد شداد ولؤي فهمي ومصطفى أيمن بالاضافة للحارس محمد شحاتة بدلًا من أسامة الجزار وفريد شوقي وإسلام عطية وعمرو طارق وعصام ثروت، لينجح فريق رأس البر في احراز هدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة عشر من هذا الشوط الذي شهد ضغطًا هجوميًا مكثفًا من لاعبي المصري وسط تراجع لفريق رأس البر الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهدف مقابل هدف.

مثل المصري على مدار شوطي المباراة: عصام ثروت ( محمد شحاته) لحراسة المرمى، أسامة الجزار (عدنان عثمان)، إسلام المزين، عماد الدين بوبكر، عمرو طارق ( مصطفى أيمن لخط الظهر، فريد شوقي (أحمد شداد)، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد جريندو، زياد فرج، إسلام عطية ( لؤي فهمي ) كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة عمرو مرعي.