شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. أحمد علاء ينضم للمقاولون ويشارك في ودية إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد علاء مدافع المصري السابق، على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المصري بالتراضي، وتشهد مباراة المقاولون وإنبي الودية التي تجمع الفريقين مساء اليوم استعدادًا للدوري، مشاركة أحمد علاء.

كان ”الخليج 365” قد أكد في وقت سابق اقتراب اللاعب من الانضمام للمقاولون.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مباراة إنبي الودية المقامة حاليًا استعدادا للدوري.

جاءت الجلسة بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وشوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محسن صلاح للاعبين ضرورة استكمال ما تم في آخر 5 مباريات من الدوري السابق والحرص على البداية القوية في الدوري وتقديم العروض والنتائج التي تليق باسم نادي المقاولون العرب.

وأشاد صلاح بالمجهود الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب مؤكدا ثقته في الجهاز الفني لتحقيق طموحات النادي.