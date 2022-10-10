شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أكتوبر انطلاق نهائيات دورى الكاراتيه باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكاراتيه على موعد مباريات الأسبوع الثانى والنهائي من مباريات دورى الدرجة الأولى والثانية، على أن تقام فى الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام المباريات لمنافسات الشباب والشابات للدرجة الأولى فى صالة استاد القاهرة، على مستوى الكاتا والكوميتيه، وكذلك منافسات الناشئين والناشئات للدرجة الثانية.

وتشارك منتخبات الكاراتيه، للشباب والناشئين وتحت 23 سنة، فى منافسات بطولة العالم التي تقام بتركيا فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

من جهته أكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، أنه من المقرر أن يشارك فى البطولة 37 لاعاًب ولاعبة، من مختلف المنتخبات، على أن يتم اختيارهم من خلال التصفيات التي يتم إقامتها في المركز الأولمبى.

وشاركت مصر الشهر الماضى في منافسات بطولة series A التى أقيمت بتركيا أيضا، وتصدرت مصر الترتيب العام لدول البطولة، وحصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، وفضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات.