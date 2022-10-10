شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين ويتابع ودية إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مباراة إنبي الودية المقامة حاليًا استعدادًا للدوري.



جاءت الجلسة بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وشوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محسن صلاح للاعبين ضرورة استكمال ما تم في آخر 5 مباريات من الدوري السابق والحرص على البداية القوية في الدوري وتقديم العروض والنتائج التي تليق باسم نادي المقاولون العرب.

وأشاد صلاح بالمجهود الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب مؤكدا ثقته في الجهاز الفني لتحقيق طموحات النادي.