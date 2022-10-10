شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب الناشئين الأربعاء المقبل استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة المدير الفنى، معسكرًا مفتوحًا الأربعاء المقبل بالقاهرة استعدادًا للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين.

ومن المقرر أن يعلن محمد وهبة المدير الفني غدًا الثلاثاء القائمة التي سيدخل بها المعسكر المقبل، وقرر محمد وهبة أن يكون المعسكر مفتوح لمدة أسبوع مراعاة لتواجد اللاعبين في مدارسهم، علي أن يتحول بعدها إلى معسكر مغلق حتي موعد السفر الي الجزائر يوم 30 من الشهر ذاته.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من ليبيا وتونس والمغرب.