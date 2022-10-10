شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب الناشئين الأربعاء المقبل استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة المدير الفنى، معسكرًا مفتوحًا الأربعاء المقبل بالقاهرة استعدادًا للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين.
ومن المقرر أن يعلن محمد وهبة المدير الفني غدًا الثلاثاء القائمة التي سيدخل بها المعسكر المقبل، وقرر محمد وهبة أن يكون المعسكر مفتوح لمدة أسبوع مراعاة لتواجد اللاعبين في مدارسهم، علي أن يتحول بعدها إلى معسكر مغلق حتي موعد السفر الي الجزائر يوم 30 من الشهر ذاته.
وتضم مجموعة مصر في التصفيات كل من ليبيا وتونس والمغرب.
ويكثف محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، وجهازه المعاون من مراقبة عدد من المواهب، حيث قرر وهبة تقسيم معاونيه لمتابعة مباريات بطولة الجمهورية لاختيار أفضل العناصر التي ستتواجد فى المعسكر المقبل.
ويستعد وهبة ومعاونوه لمتابعة كل مباريات بطولة الجمهورية، قبل الإعلان عن القائمة التي ستدخل في معسكر مغلق، حيث تضم مجموعة شمال أفريقيا فى التصفيات القارية إلى جانب المنتخب المصري كلا من: ليبيا، تونس والمغرب.
وأوضح محمد وهبة أن تجربة بطولة كاس العرب الأخيرة كانت مفيدة قائلا: " استفدنا من الخسارة أمام المغرب في كأس العرب، اللاعبون رفضوا النزول لتناول الطعام بعد المباراة، ورغم حزني، شعرت بالسعادة لتصرفهم وتحملهم المسئولية، الدرس كان قاسياً وهذا جيد لأننا لن ننساه، والثقة الزائدة كانت سبب الهزيمة".