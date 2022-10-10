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الطائرة يعلن تصنيف الأندية صاحبة حق الحضور فى العمومية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تصنيف الأندية التى لها حق الحضور فى الجمعية العمومية العادية للموسم الرياضي 2022/2023.

 

وضمت القائمة المعتمدة من اللجنة الأولمبية 47 ناديا من الأندية التى لها حق الحضور لاعتماد الميزانية وخطة النشاط الجدد.

 

يقبل الاتحاد التظلمات بمقر الاتحاد لمدة ثلاثة أيام وهى الثلاثاء 11/10/2022 والأربعاء 12/10/2022 وتنتهى الخميس 13/10/2022 فى تمام الخامسة مساء ولن تقبل أى تظلمات بعد هذا التاريخ.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة
الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة

اندية اتحاد الطائرة
اندية اتحاد الطائرة

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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