شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات تدعم صفوف المصرى قبل غلق باب القيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري قيد 10 صفقات جديدة تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى قائمة الفريق التى تستعد للموسم المقبل، ولك بعدما تلقى النادي البورسعيدي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بانتهاء أزمة مستحقات معين الشعباني المدرب السابق للفريق، والسماح للمصري بقيد اللاعبين.

وحسم النادي المصري 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

كما قرر الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال وضع الثنائي، محمد بلح وهيثم العيوني، على قائمة انتظار الفريق، وذلك لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم، ويترقب المصري تلقي أي عرض قبل غلق باب القيد لبيع كلا اللاعبين.

من ناحية أخرى، بدأت أعمال الحفر في مشروع بناء مجمع ستاد النادي المصري الجديد، والذي يأتي بناءه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببناء ستاد جديد للنادي المصري في نفس مكانه التاريخي، وكان كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، قد حضر قبل نحو أسبوعين مراسم توقيع عقد إسناد بناء مجمع الإستاد الجديد، وذلك وفقًا للتصميمات التي قدمها كامل أبو علي، والتي أعدتها إحدى كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في بناء الاستادات وفقًا لأحدث النُظم العالمية.