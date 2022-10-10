شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى أول المتأهلين لربع نهائي بطولة أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مروان الشوربجي المصنف الثامن عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وجاء تأهل الشوربجي نتيجة انسحاب منافسه الفرنسي لوكاس سيرم، والذي كان قد تأهل لدور الـ16 بعد تخطيه مصطفى عسل، نتيجة لإصابة اللاعب الفرنسي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب سيرم في بيان جاء كالتالي: نتيجه لاصابته في مباراه الأمس ضد مصطفي عسل ... لوكاس سيرم لن يستطيع لعب مباراة اليوم في الجوله الثالثه من بطوله امريكا المفتوحه و بالتالي سيحصل مروان الشوربجي علي Bye و يتأهل للربع النهائي الجميع في ال PSA يتمنون شفاء سريع ل لوكاس.





وجاءت المباريات المتبقية للمصريين في دور ال 16 كالتالينوران جوهر ويثرب عادل

روان العربي والبلجيكية نيلي جليس

نور الطيب والانجليزية سارة جان بيري

على فرج والكولومبي ميجيل رودريجيز

طارق مؤمن والهندي سوراف جوزال

مازن هشام ويوسف سليمان