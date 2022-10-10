شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيرى، فى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وأدت مجموعة اللاعبين التى خاضت المباراة تدريبات بدنية فى الجيم، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات متنوعة فى الملعب.

وبدأ الجنوب أفريقي بيرسي تاو المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وواصل عمار حمدى أداء تدريبات التأهيل البدني، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.