شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على الهلال الساحلي السوداني بخماسية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان على فريق الهلال الساحلي السوداني بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن استعدادات زهرة الجنوب لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 18 أكتوبر الجاري.

أحرز أهداف فريق أسوان عماد فتحي والأنجولي ديلسون كاموني وجمال السعيد وميدو مصطفى وأحمد حمودى على الترتيب.

وخاض فريق أسوان أكثر من ودية خلال الفترة الأخيرة لتجهيز اللاعبين والوصول لأعلى درجات الانسجام والاستقرار على التشكيل الاساسي الذى سيخوض به أبناء الجنوب مباريات الدوري الممتاز.

ويستهل أسوان مشواره ببطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب استاد أسوان.