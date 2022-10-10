خاص.. طلائع الجيش يتعاقد مع لاعب الأهلي تحسبًا لرحيل عمرو السيسي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن تعاقد فريقه مع العربي بدر لاعب خط وسط النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه أتم التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي موسمًا على سبيل الإعارة.

وأضاف عبد العال: "إدارة طلائع الجيش تعاقدت مع العربي بدر بناءً على طلبي ووجهة نظر فنية، وهذا تحسبًا لرحيل عمرو السيسي".

وأكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، على انتقال عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش إلى نادي الزمالك، بعدما تم التوقيع على العقود والاتفاق على كافة البنود.

وشارك العربي بدر الموسم الماضي مع فيوتشر الذي كان معارًا له من الأهلي، في 14 مباراة، لم يسجل أو يصنع أي هدف.