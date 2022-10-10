معلول وعبد المنعم.. هل يتكرر الثاني الذهبي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من مركز على معلول وزميله محمد عبد المنعم وقدوم الأخير ولعبه للفريق الأول للأهلي هذا العام فقط إلا أن استطاع الظهير التونسي صناعة جميع الأهداف التي سجلها المدافع الشاب بقميص النادي الأحمر وعددها 3.

وأعادت ثنائية معلول - عبد المنعم إلى الأذهان الثنائي الأنجولي الذهبي فلافيو- جيلبرتو اللذان تخصصا في مثل هذه الألعاب التي انتهت بأهداف منها من حسم بطولات ومعظما من الكرات الثابتة

وسجل عبد المنعم هدفاً قاتلاً للأهلي من صناعة معلول منحه الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة التي أقيمت أمس الأحد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ثنائية معلول وعبد المنعم شهدت 3 أهداف مع 3 مدربين مختلفين " بيتسو موسيماني، ريكاردو سواريش، مارسيل كولر" وجاءت جميع الأهداف برأس مدافع الأهلي وبصناعة القدم اليسري للظهير التونسي.

وقبل هدف الأهلي في الاتحاد المنستيري سجل عبد المنعم هدفاً للأهلي في مواجهته مع بتروجيت في أول مباراة للمدير الفني الأسبق البرتغالي ريكاردو سواريش.

وجاء هدف عبد المنعم الأول بالقميص الأحمر ضد الرجاء المغربي في إياب دور الـ 8 والذي منح فريقه تعادلاً غالياً من مركب محمد الخامس.

وقبل الانتقال للأهلي سجل عبد المنعم أيضاً برأسه مع منتخب مصر في السودان ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 ليسجل أول هدف دولي له في مسيرته في البطولة التي كان أحد نجومها.

وسجل أيضاً مدافع الأهلي بقميص الفراعنة ودياً في المباراة التي أقيمت ضد ليبريا نهاية الشهر الماضي برأسه أيضاً.

وعلى صعيد الدوري لم يسجل عبد المنعم مع الأهلي أو فيوتشر ولكن جاء هدفه مع سموحة في شباك الاتحاد قبل عامين وشهر كأول أهدافه في مسيرته الإحترافية حيث لعب معاراً للنادي السكندري وسجل برأس في دربي المدينة الساحلية.

وسجل في نفس الموسم مع سموحة هدف الثاني والأخير في بطولة الدوري والوحيد الذي سجله بقدمه وكان في شباك المقاصة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 .