مصدر لمصراوي: الزمالك حسم صفقة عمرو السيسي لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد مصدر، أن نادي الزمالك، حسم صفقة عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "صفقة عمرو السيسي انتهت لصالح الزمالك لمدة ٣ سنوات".

وأشار المصدر إلى أن اللاعب انضم إلى الزمالك بشكل رسمي مقابل ٢٠ مليون جنيه.

واختتم المصدر: "طلائع الجيش سيحصل على ١٥ مليون جنيه، بينما سيحصل نادي نجوم المستقبل على 5 ملايين جنيه".

جدير بالذكر أن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، أعلن عن انتقال عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش إلى نادي الزمالك، بعدما تم التوقيع على العقود والاتفاق على كافة البنود.