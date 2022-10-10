عودة تاو للتدريبات الجماعية في الأهلي .. وهذا موقف عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

خاض الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي، عن أداء مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة تدريبات بدنية في الجيم، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات متنوعة في الملعب.

وبدأ الجنوب إفريقي بيرسي تاو المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعودته للمشاركة بشكل كامل خلال الأيام القادمة.

وواصل عمار حمدي أداء تدريبات التأهيل البدني، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.