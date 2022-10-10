أتليتيكو مدريد يعلن انتقال غريزمان لصفوفه بشكل نهائي حتى 2026

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين رسمياً عن انتقال اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوفه بشكل نهائي حتى عام 2026.



وتم الاتفاق بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة على انتقال النجم الفرنسي من النادي الكاتالوني بصفة نهائية بعد أن لعب لصالح الـ"روخي بلانكوس" على سبيل الإعارة منذ صيف 2021. وشارك غريزمان مع أتليتيكو في جميع المباريات المحلية والقارية هذا الموسم محرزا ثلاثة أهداف كما صنع هدفين.

وغرّد أتليتيكو عبر حسابه في تويتر: "تم الاتفاق مع نادي برشلونة لانتقال أنطوال غريزمان. اللاعب الفرنسي وقع على عقده الجديد الذي سيربطه بنادينا حتى 2026".