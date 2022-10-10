شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعد لاعبى الأهلي بالحصول على فرصة المشاركة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد المنستيري أمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أثنى خلالها على الأداء والروح العالية التي تحلى بها الفريق الأحمر فى مباراة الأمس والتى انتهت بفوز غالٍ بهدف نظيف خارج الأرض.

ووعد كولر لاعبي الأهلي الذين لم يشاركوا فى مباراة الاتحاد المنستيري بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وأنه ينوى منح الجميع الفرصة للظهور مع الفريق الأحمر سواء في بطولة أفريقيا أو الدوري المصري.

وأثنى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على لاعبيه ونجحوا فى تطبيق تعليمات الجهاز الفني بشكل كبير أمام الاتحاد المنستيري التونسي، مؤكدا أن بداية المشوار الأفريقي لم تكن سهلة، والأهلي واجه خصمًا قويًّا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن بشكل مستمر، ومع المزيد من العمل سوف يصل إلى مستويات أفضل ويحقق البطولات.

وقال كولر، «حتى الآن حققنا الفوز في مباراة الذهاب، ولدينا مهمة صعبة في العودة نسعى إلى حسمها، وأؤكد أن الطريق طويل أمامنا، ولكننا سوف نقدم كل ما لدينا للنجاح في مهمتنا»، مشيرا إلى أن الأهلي فرض إيقاعه على الاتحاد المنستيري وحرمه من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، مؤكدًا أن الفريق يملك درجة كبيرة من التجانس سوف يعمل على استغلالها في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا أن هناك روحًا طيبة للغاية بين اللاعبين، والجميع في حساباته سواء من شارك في المباراة أو من استمر على مقاعد البدلاء.

وأضاف، «المهم دائمًا أن نحقق المكسب. كل لاعب يساند زميله وهذه روح رائعة بين الجميع. سعيد بفرحة اللاعبين بعد الفوز. محمد عبد المنعم احتفل بشكل جنوني لدرجة أنه أصابني في قدمي، وددت لو منحته بطاقة صفراء»، مؤكدًا أنه يثق في دعمهم المستمر للاعبين لإكمال المشوار والتتويج بالبطولات، وأنه يعمل بشكل مستمر على ذلك، لدرجة أنه لا يملك الوقت للتحرك في القاهرة والاستمتاع بالمعالم التاريخية بها.