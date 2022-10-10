شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب القيد.. أسوان يتسلح بـ17 صفقة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق أسوان فى التعاقد مع 17 صفقة جديدة استعدادا للموسم الجديد، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة فى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وضم أسوان حتى الآن كلاً من الجابوني ماليك إيفونا والمغربي أحمد بلحاج وأحمد حمودي وإبراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة والحارس عمرو حسام وباي كامارا، وإسلام صلاح.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعى صالح، فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة فى مجال التدريب.

يغلق اتحاد الكرة اليوم باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز استعدادا للموسم الكروى الجديد، على أن يتم غلق باب القيد للقسم الثاني فى 13-10-2022، وللقسم الثالث في 18-10-2022، وللقسم الرابع الخميس 20-10-2022.

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، تعليمات القيد للموسم الجديد 2022-2023 على النحو التالي، قيد 30 لاعبا في القسم الأول، 25 لاعبا لدوري "2001" + 5 مواليد 2000 _ 1999، 5 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز، واثنان بالقسم الثاني، وأجنبي واحد بالقسم الثالث.