شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. نور الشربينى أصغر لاعبة تدخل الـ"توب 10" بتصنيف الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة منتخب الاسكواش أصغر لاعبة فى العالم تتوج بلقب بطولة العالم للناشئات، حيث توجت بالبطولة فى سن الـ 13 عاما وهى من مواليد نوفمبر 1995.

فى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة.

وأصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.

ودخلت نور الشربينى التصنيف العالمى بخطوات ثابتة، حيث وصلت إلى المركز الثانى فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف فى مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.