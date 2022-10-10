شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة يد الزمالك القاهرة بعد خسارة اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من تونس بعد خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية بالهزيمة من الترجي التونسى بنتيجة 28/24 فى النهائى.

وغادرت البعثة من تونس فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد صعد للنهائى بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى نصف النهائى.

وسبق وتوج الزمالك باللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.