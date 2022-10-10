شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم محمود بن والى مدافع منتخب ليبيا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي حرس الحدود فى التعاقد مع الليبي محمود بن والي، مدافع منتخب ليبيا، بعد فسخ تعاقده مع أسوان، وذلك فى ضوء خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

بن والي، صاحب الـ27 عاماً، لعب لأندية أهلي طرابلس والنصر الليبي، كما ارتدى قميص المنتخب الليبي عام 2018.

وعلى مستوى المشاركة الأفريقية خاض بن والي 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ومباراة بالكونفدرالية الأفريقية، ويجيد بن والي اللعب فى مركز قلب الدفاع.

وأنهى مسئولو نادي حرس الحدود تعاقدهم مع 4 لاعبين من نيجيريا فى ضوء خطة النادي للتعاقد مع الصفقات الجديدة وهم: "كوكو، وإيمانويل، ووالي، ومبارك"، علما بأن كوكو اللاعب الأفريقي الوحيد فوق السن، بينما يندرج الثلاثى تحت السن حيث إنهم مواليد 2001، 2002، و2003".