شكرا لقرائتكم خبر عن كيف بدأ جاريدو إعداد لاعبي الإسماعيلي لمواجهة الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مرتقبة تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلي فى الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان وسط حضور جماهيري يصل إلى 6 آلاف مشجع واتجاه أنظار كل محبي وعشاق الكرة المصرية.

المدرب الإسباني سيبدأ الإعداد مبكراً للقمة المرتقبة التى ستتكرر للموسم الثاني على التوالي والسادس فى تاريخ منافسات المسابقة المحلية.

جاريدو قرر عقب خوض ودية البنك الأهلى المقرر لها اليوم الإثنين مضاعفة مدة التدريبات إضافة لرفع الحمل التدريبي للاعبين بغرض الوصول لأعلى معدلات بدنية قبل اللقاء.

ومن المقرر أن يقوم المدرب الاسباني بالإشراف على التدريبات الفنية للاعبيه من حيث التحرك بدون كرة والتسديد من خارج منطقة الجزاء وتدريبات آخرى من شأنها هز شباك المنافسين.

ويولي ”جاريدو” اهتماماً خاصاً بتدريب مهاجميه على التعامل مع الإنفرادات واستغلال إنصاف الفرص وترجمتها لأهداف.

جدير بالذكر أن خط هجوم الدراويش تم تدعيمه بصفقات مميزة ومن العيار الثقيل على رأسهم باسم مرسي والتونسي الدولي فراس شواط والغاني ياو أنور بجانب الإيفواري عبدالقادر كوليبالي مع وجود المهاجم المتألق فى الفترة الأخيرة حازم مرسي.