شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ميدالية حصاد الدراجات فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعبو منتخب الدراجات بـ36 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة العربية التى أقيمت بمضمار استاد القاهرة، والميداليات مقسمة إلى 17 ذهبية و11 فضية، بالإضافة إلى 8 برونزيات، وتوج المنتخب بالبطولة.

شارك فى البطولة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات ، واحتل منتخب السعودية المركز الثالث في البطولة برصيد 25 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ميداليات ذهبية و5 فضيات، و12 برونزية ، واحتل منتخب المغرب المركز الرابع في البطولة برصيد 16 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونزيات.

من جانبه أعرب الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، في ظل المنافسات القوية التي شهدتها على مستوى كافة الفئات التي شاركت بها.

وأشاد عزام بنتائج لاعبي منتخب مصر في البطولة، ونجاحهم في تصدر جدول ميداليات البطولة مما يرفع من رصيد نقاط لاعبي المنتخب للتأهل لاولمبياد باريس القادمة ، مؤكدا أن تفوق لاعبي الفراعنة جاء نتيجة الإعداد الجيد الذي خضعوا له تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم ومعاونيه ، ومحمد عادل مدير المنتخبات.

وأشاد مسئولو الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالمستوى التنظيمي المميز للبطولة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي بذله الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتورة نهى سليمان مدير البطولة والتي ساهمت بدور كبير في تذليل أي عقبات واجهت البعثات المشاركة ، وخروج البطولة بشكل مشرف.

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