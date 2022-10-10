شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة شلبى أو يوسف حسن قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل غلق باب القيد بنهاية اليوم، الاثنين، وذلك بعدما وضع الفارس الأبيض الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم عمرو السيسى من طلائع الجيش.

ويعمل مسئولو نادى الزمالك فى اتجاهين، الأول العمل على التعاقد مع يوسف حسن لاعب دجلة ومنتخب الشباب، والاتجاه الثانى التفاوض مع إنبى لضم مصطفى شلبى بعدما رحبت إدارة الفريق البترولى برحيل اللاعب.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة إضافية بعد عمرو السيسى لدعم الفريق بشكل كامل قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 18 من الشهر الجارى.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش، مدافع الفريق، على أمل تجهيزه لمواجهة العودة أمام فلامبو البوروندى المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وغاب الونش عن مواجهة الذهاب التى أقيمت أمس الأحد، على ذات الملعب، بسبب إصابة عضلية خفيفة أدت لاستبعاد اللاعب.

ويسعى فيريرا لتجهيز "الونش" للقاء العودة، خاصة أنه من أحد الركائز الأساسية فى خط دفاع الفريق الأبيض، ويرغب المدير الفني فى تواجده حتى يتم تجهيزه على أكمل وجه لمواجهات الدورى وكذلك مباراة السوير المحلي أمام الأهلى المقرر إقامته فى الإمارات يوم 28 من الشهر الجارى.

ويخوض الونش برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.