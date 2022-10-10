شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعود للتسجيل فى البطولات الأفريقية بعد غياب 582 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، للتألق فى الملاعب الأفريقية من جديد، بعدما سجل هدفا فى فوز فريقه بثنائية نظيفة على مضيفه كالون إف سي بطل سيراليون، فى اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت في ليبيريا.

وغاب مروان محسن عن المشاركة في البطولات الأفريقية منذ رحيله عن الأهلي في بداية الموسم الماضي منتقلا إلى فيوتشر، لكنه عاد ليمثل فريقه الجديد في بطولات الكاف ويحرز أول أهدافه الأفريقية بعد غياب لنحو 582 يوما.

وترجع آخر أهداف مروان محسن الأفريقية إلى السادس من شهر مارس 2021، عندما أحرز هدفا فى تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب فى دور المجموعات خلال اللقاء للذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في القاهرة.

وبلغ إجمالي مشاركات مروان محسن مع فيوتشر، 19 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة مسابقة الدوري العام موسم 2022/2023 التي أقيمت أمس، عن مواجهات قوية لفريق فيوتشر في المسابقة المحلية المقرر انطلاقها في 18 أكتوبر الجاري .

ويفتتح فيوتشر مبارياته في الدوري بمواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، فيما يلتقي بالنادي الأهلي في الجولة السابعة والزمالك في الجولة السادسة عشر.

ويختتم فيوتشر مباريات الدور الأول بالجولة 17 بمواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة أمام البنك الأهلي.

يذكر أن فيوتشر أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس وذلك في أول مشاركة له بدوري الأضواء والشهرة بعد التأهل من القسم الثاني، حيث حقق فيوتشر نتائج مميزة قي سنة أولى دوري أهلته للعب في كأس الكونفدرالية تحت قيادة مدربه المخضرم علي ماهر.