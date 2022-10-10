7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها إنهاء الزمالك صفقة ضم عمرو السيسى، ووصول الاتحاد المسنتيرى القاهرة الخميس المقبل لمواجهة الأهلى.

الزمالك ينهى إجراءات ضم عمرو السيسى قبل غلق باب القيد الصيفى

أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم عمرو السيسى لاعب خط وسط طلائع الجيش، ليكون الصفقة السابعة التى يضمها الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2022 /2023.

تلقى النادى الأهلى إخطاراً من الاتحاد المنستيرى التونسى يخطره فيه بوصوله إلى القاهرة الخميس المقبل استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالأمس بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.

شارك عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، فى دورى شمال أفريقيا للمدارس فى نسختها الأولى المقامة بالقاهرة بتنظيم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتختتم فعالياتها اليوم الاثنين.

كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن سبب استقالة أحمد الشيخ مدير لجنة التعاقدات بالنادى يعود لإتمام صفقة التعاقد مع محمد خليفة دون الرجوع إليه. وأنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية، إجراءات التعاقد مع محمد خليفة لاعب خط الوسط فى صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فسخ مسئولو نادي أسوان تعاقدهم مع 7 لاعبين جدد تم التعاقد معهم هذا الصيف، استعدادا للموسم الجديد، لتنتهى رحلة اللاعبين السبعة بين صفوف تماسيح النيل بعد أسابيع قليلة من انضمامهم.

كشف الإعلامى خالد الغندور أن استبعاد إمام عاشور، لاعب خط وسط نادى الزمالك، من مباراة فلامبو دى سنتر البوروندى قرار تأديبى من البرتغالى فيريرا مدرب الفريق.