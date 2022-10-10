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الأهلى مع تشامبيون والزمالك يواجه بنى سويف فى دور الـ32 بكأس مصر لليد

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 عن تأهل كل من، الشمس وهليوليدو والأوليمبى وهليوبوليس والعبور والمعادى إلى دور الـ 16 . 

 

بينما تشهد مواجهات دور الـ 32 المحدد له يوم 30 أكتوبر الجارى مواجهات بين كل من، سبورتنج مع قارون وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد والقناة أمام الترسانة وسموحة مع طما و البنك الأهلى أمام ممثل قنا. 

 

بينما يلتقى الأهلى فى دور الـ32 مع أكاديمية تشامبيون والجزيرة أمام 6 أكتوبر والطيران مع استاد المنصورة والزهور مع أسوان والزمالك مع بنى يوسف.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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