شكرا لقرائتكم خبر عن "حلمنا كلنا".. أغنية عالمية مفاجأة حفل افتتاح بطولة العالم للرماية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت المطربة رولا ذكى تسجيل أغنية "حلمنا كلنا"، التى تقوم بغنائها باللغتين العربية والإنجليزية فى حفل افتتاح بطولة العالم للرماية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجارى بمدينة مصر الأولمبية والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت رولا بتصوير كليب الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، ليتم عرضها خلال حفل الافتتاح، والتى تنتجها شركة روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصرى للاتحاد المصرى والأفريقي للرماية.

وأنهى اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح البطولة حتى تخرج البطولة بالصورة التى تليق بأسم مصر خاصة وان هذه البطولة تقام لاول مرة فى مصر وتؤهل مباشرا لأولمبياد باريس 2024.