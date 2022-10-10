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الأهلي رابع فريق يواجه الإسماعيلي فى ضربة بداية الدوري موسمين متتاليين

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القاهرة - سامية سيد - مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري العام منتصف شهر أكتوبر الجارى بين الإسماعيلي والأهلي.

 

وكانت مراسم قرعة المسابقة المحلية التى أقيمت أمس، الأحد، قد أسفرت عن وقوع هذه المباراة فى الأسبوع الأول والتى تعد للمرة الثانية على التوالي والسادس فى تاريخ الفريقين طوال البطولة التى انطلقت موسم 48 / 49.

 

ويعتبر الأهلي هو رابع الفرق التى تواجه الإسماعيلي فى الجولة الافتتاحية خلال موسمين متتاليين، وذلك على النحو التالي ..

 

* الترام .. موسم 55 / 56 & موسم 56 / 57

 

* غزل المحلة .. موسم 86 / 87 & موسم 87 / 88

 

* الترسانة .. موسم 2001 / 2002 & موسم 2002 / 2003

 

* الأهلي .. موسم 2021 / 2022 & موسم 2022 / 2023

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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