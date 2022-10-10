شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي رابع فريق يواجه الإسماعيلي فى ضربة بداية الدوري موسمين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري العام منتصف شهر أكتوبر الجارى بين الإسماعيلي والأهلي.

وكانت مراسم قرعة المسابقة المحلية التى أقيمت أمس، الأحد، قد أسفرت عن وقوع هذه المباراة فى الأسبوع الأول والتى تعد للمرة الثانية على التوالي والسادس فى تاريخ الفريقين طوال البطولة التى انطلقت موسم 48 / 49.

ويعتبر الأهلي هو رابع الفرق التى تواجه الإسماعيلي فى الجولة الافتتاحية خلال موسمين متتاليين، وذلك على النحو التالي ..

* الترام .. موسم 55 / 56 & موسم 56 / 57

* غزل المحلة .. موسم 86 / 87 & موسم 87 / 88

* الترسانة .. موسم 2001 / 2002 & موسم 2002 / 2003

* الأهلي .. موسم 2021 / 2022 & موسم 2022 / 2023