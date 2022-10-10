شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن زيادة الحضور الجماهيرى فى الدوري بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية تفاصيل الدوري المصري فى الموسم الجديد 2022-2023، وانتهى الموسم الماضي من الدوري المصري بنهاية شهر أغسطس الماضي، فيما ينطلق الموسم الجديد خلال شهر أكتوبر الجارى، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كافة تفاصيل النسخة الجديدة من الإيجبشيان ليج..

س: ماهى الأندية المشاركة فى النسخة الجديدة من الدورى؟

ج: يشارك فى بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.

س: وماذا عن الحضور الجماهيرى فى الدوري الجديد؟

ج: أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيري فى الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 إلى 6 آلاف مشجع فى المباراة الواحدة.

يُذكر أن الموسم الماضي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

س: هل سيتم إقامة مباريات بالدوري خلال كأس العالم؟

ج: رابطة الأندية أعلنت إقامة 4 جولات بالدوري المصري على الأكثر خلال فترة كأس العالم 2022 فى قطر لمحاولة إنهاء المسابقة فى وقت مبكر.

س: ما هو الموعد بداية ونهاية الدوري المصرى؟

ج: الدوري ينطلق فى 18 أكتوبر الجارى، وينتهي 30 يونيو المقبل، ليتماشى مع جميع الدوريات حول العالم.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري؟

ج: الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.