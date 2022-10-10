رئيس نادي نجوم المستقبل يُعلن انتقال عمرو السيسي إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، عن انتقال عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش إلى نادي الزمالك، بعدما تم التوقيع على العقود والاتفاق على كافة البنود.

وقال الطويلة في تصريحات لبرنامج "في الملعب وانت سايق" عبر إذاعة "ميجا اف ام":" مبروك لنادي الزمالك التعاقد مع عمرو السيسي، لن يكون انتقال فقط إلى الزمالك سيكون أيضا انتقال إلى منتخب مصر".

وأضاف:" تم التوقيع والاتفاق على كل شيء وكان هناك تعاون رائع مع نادي طلائع الجيش وتمت الأمور باحترافية وهذا ما يميز المؤسسات الكبرى".

وتابع: "مرتضى منصور "شاطر" زيادة لكن في النهاية اعتقد اننا سعداء بانتقال اللاعب إلى الزمالك".

واتم الطويلة تصريحاته:" نادي نجوم المستقبل يملك 50 % من إعادة البيع، ونحن والطلائع تربطنا علاقة وطيدة".

وفي وقت سابق كان الطويلة قد صرح ليلا كورة قائلا:" نادي طلائع الجيش لن يبيع خدمات اللاعب سوى بعد موافقة النجوم رسميًا على الانتقال، حيث يتملك النجوم 50% من حقوق بيع اللاعب، تبعًا للعقد الموقع بين النادي ونظيره طلائع الجيش".

وواصل: "العقد المبرم بين النجوم وطلائع الجيش يقضي بإرسال أي عرض يتلقاه اللاعب بشكل رسمي إلى النجوم، الذي يمتلك بدوره الحق في تقديم عرض أكبر إلى طلائع الجيش لبيع اللاعب إلى ناد آخر".