بمشاركة الأهلي.. السعودية تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، مساء اليوم الإثنين، استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" للمرة الثالثة على التوالي.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" خلال الفترة من 18-23 أكتوبر 2022 في مدينة الدمام بتنظيم من وزارة الرياضة السعودية وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتعد هذه النسخة الـ 15 من البطولة هي الأكبـر من حيث عدد الأندية المشاركة "12 فريقًا" منذ انطلاق البطـولة في عام 1997.

وتقام البطولة بمشاركة 12 ناديًا وهم "برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجًا باللقب "خمس مرات"، وفريق ماغديبورغ الألماني "حامل اللقب"، والكويت الكويتي "بطل قارة آسيا"، والأهلي المصري "بطل قارة أفريقيا"، وتاوباتي البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، ومينيستروس "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، وجامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، وكيلسي البولندي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1"، وبنفيكا البرتغالي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2"، والترجي التونسي "بطل العـرب، وناديي مضر والخليج من المملكة العربية السعودية.