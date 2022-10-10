باريس سان جيرمان يعلن موقف ميسي من المشاركة أمام بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه ليونيل ميسي عن المواجهة المقبلة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ميسي (35 عاما) يعاني من إصابة في ربلة الساق، أبعدته عن المباراة الماضية في الدوري الفرنسي أمام ستاد ريمس.

وأعلن باريس سان جيرمان اليوم الإثنين عن قائمة الفريق لمواجهة بنفيكا، والتي شهدت غياب ميسي.

ومن المقرر أن يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بنفيكا غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليو شارك في 13 مباراة مع الفريق الباريسي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلها.