مصدر يؤكد لمصراوي إعارة صلاح محسن إلى سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي، أنهى إجراءات إعارة صلاح محسن، جناح الفريق، إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وواجه صلاح محسن مصيرًا مجهولًا مع الأهلي في الفترة الماضية، بعدما وضعه النادي على قائمة الانتظار.

وكان أحمد سامي، مدرب سيراميكا كليوباترا، صرح يوم السبت الماضي بأن ناديه دخل في مفاوضات جادة مع الأهلي للحصول على خدمات صلاح محسن، مشيرًا إلى أنه ينتظر الصيغة النهائية لاتفاق الناديين حول الصفقة.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، "أمير توفيق أنهى إجراءات إعارة صلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد".

ويرتبط صلاح محسن بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2026.

كما أكد المصدر ذاته أن الأهلي أنهى أيضًا إجراءات إعارة العربي بدر، لاعب وسط الفريق، إلى صفوف طلائع الجيش، لمدة موسم واحد.

وكان مصدر في الأهلي أشار لمصراوي في وقت سابق من اليوم إلى أن النادي أغلق ملف التعاقدات الصيفية، مكتفيًا بضم الثلاثي شادي حسين، ومصطفى سعد، وبرونو سافيو، على أن يعير عددًا من لاعبيه قبل إغلاق باب القيد، خلال الساعات المقبلة.