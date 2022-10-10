مسؤول المقاولون يطالب بتشفير مباريات الدوري.. ويكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

طالب محمد عادل، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، بتشفير بث مباريات الدوري المصري في الفترة المقبلة، لتوفير موارد مالية للشركة الراعية للمسابقة تمكنها من دفع جوائز مالية للأندية.

وأجريت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، أمس الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقال محمد عادل، في تصريحات لقناة "الشمس"، "مصر مش هتتقدم إلا لما كل واحد يدفع تمن الخدمة اللي بيستعملها زي العالم كله".

وأضاف "أطالب بتشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيهًا سنويًا، وفي حال اشتراك نحو 50 مليون شخص، ستحصل الشركة الراعية على أكثر من 2.5 مليار، وبالتالي تستطيع منح جوائز مالية للأندية".

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.