عبر قناة الزمالك.. جمال عبدالحميد ينتقد فيريرا بعد مباراة فلامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

انتقد جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك ونجم الفريق السابق، البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الفريق، بسبب استبدال اللاعبين الجدد في الشوط الثاني من مباراة فلامبو البوروندي أمس الأحد بدوري أبطال أفريقيا، والدفع باللاعبين الشباب.

وحقق الزمالك فوزًا هزيلًا بنتيجة 1-0 على مضيفه فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، لكن المباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بعد الاتفاق بين الناديين.

ودفع فيريرا بالثلاثي الجديد عمر جابر، وإبراهيما نداي، وزكريا الوردي ضمن التشكيل الأساسي للفريق، لكنه استبدلهم في الشوط الثاني، فيما دخل مصطفى الزناري، المنضم حديثًا هو الآخر كبديل.

وفضل فيريرا الاعتماد على عدد من لاعبيه الشباب في الشوط الثاني.

وقال عبدالحميد، في تصريحات لقناة الزمالك، "لو كنا نلعب خارج الأرض وفزنا 1-0 لقلنا "برافو" لفيريرا، لكن مباراة فلامبو كانت في مصر، لذلك لابد أن نوجه اللوم للجهاز الفني، كان من المفترض أن نفوز بنتيجة كبيرة، 3 أو 4 أهداف حتى نرتاح قبل مباراة الإياب يوم الجمعة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك "تعاقدنا مع لاعبين جدد بالملايين، كان من المفترض أن يخوضوا مباراة فلامبو كاملة حتى ينسجموا مع الفريق، بدلًا من تغييرهم في الشوط الثاني والدفع بالشباب الذين اطمأنينا عليهم من قبل".

ووجه عبدالحميد سؤالًا للمدرب البرتغالي قائلًا "طالما ستعتمد على الشباب لماذا طالب الإدارة بضم صفقات بالملايين؟".

وفي سياق مختلف، أوضح عبدالحميد "نجحنا في إقامة مباراتي فلامبو في مصر، ووفرنا في نفس الوقت 180 ألف دولار بسبب تكاليف السفر المرتفعة إلى بوروندي، كما تجنبنا الإرهاق بسبب السفر".