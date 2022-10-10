شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض آخر مبارياته الودية غداً مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة علاء عبد العال، مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر غد، الثلاثاء، استعداداً لمباريات الموسم الجديد.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن مواعيد مباريات كل فريق فى غضون الأيام القليلة المقبلة، علما بأن موعد بداية الدوري المصرى هو 18 أكتوبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.