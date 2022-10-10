شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى والزمالك.. مصر تستضيف البطولة العربية للطاولة ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد العربى لتنس الطاولة على إقامة منافسات البطولة العربية للأندية، التى تقام فى الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل بالقاهرة. ويشارك فى البطولة 35 ناديا من مختف الدول العربية، ويشارك من مصر الأهلى والزمالك وإنبى على مستوى الرجال، والأهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات.

وحدد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتزعاشور، 24 أكتوبر الجارى موعداً لانطلاق منافسات بطولة مصر الدولية، والتى تنظمها مصر سنويا، على أن تستمر لمدة أسبوع.

وأكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن البطولة تقام فى الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى، لمختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 سنة و 15 و 17 و 19 سنة.

وحقق رجال الطاولة إنجازا بالتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم التي أقيمت بالصين ، لأول مرة فى تاريخ المنتخب المصرى بعد التغلب على التشيك بنتيجة 3 / 1، ومن قبله الفوز على السعودية بنتيجة 3 / 0 وكندا بنفس النتيجة، بينما خسر من كوريا 4 / 1 قبل أن يفوز على التشيك وقى النهاية وداع البطولة أمام هونج كونج.