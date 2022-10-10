شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعاقد مع 4 لاعبين من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي حرس الحدود تعاقدهم مع 4 لاعبين من نيجيريا فى ضوء خطة النادي للتعاقد مع الصفقات الجديدة وتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، الذى ينطلق 18 أكتوبر الجاري.

ونجح الحرس فى التعاقد مع الرباعي "كوكو، وإيمانويل، ووالي، ومبارك"، علما بأن كوكو اللاعب الأفريقي الوحيد فوق السن، بينما يندرج الثلاثى تحت السن حيث إنهم مواليد 2001، 2002، و2003".

وحقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد سجله اللاعب "كوكو" في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر أمس الأحد استعدادًا للدوري المصري الممتاز الذى ينطلق يوم 18 أكتوبر الجاري.

ويعمل أحمد أيوب، المدير الفني للفريق، بشكل مستمر على عقد جلسات تحفيزية للاعبي حرس الحدود، مطالبا بتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر من أجل حجز مكانتهم بالتشكيلة الأساسية، حيث أكد المدير الفني لفريق حرس الحدود على أنه يثق جيدا في قدراتهم، وأن الفترة القادمة هدفه المنافسة على مركز متقدم.