اتحاد الكرة يقرر إقامة قرعة دوري الكرة النسائية الأربعاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة قرعة دوري الكرة النسائية بمختلف أقسامه، الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث ومواليد 2005، فى الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل بمقر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم.

وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة إلى الأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية إرسال بيان رسمى بالملعب المستضيف لمباريات الفريق، إلى جانب إخطار الاتحاد باسم المندوب الذي سيتواجد في القرعة.

وتشرف دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة على ملف الكرة النسائية بتكليف من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وحقق فريق وادى دجلة للكرة النسائية بقيادة وائل السيد بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2021-2022 للمرة الـ13 فى تاريخة قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة.

وجاء تتويج فريق وادى دجلة للكرة النسائية ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الثانية على التوالي عقب تعادل مركز شباب الأميرية والجونة، مما يعني خطف دجلة درع الدوري المصري للكرة النسائية مبتعدًا عن الوصيف الجونة برصيد 4 نقاط، وتتبقى لكلا الفريقين مباراة من عمر البطولة.

وكان الفريق الدجلاوي قد حصد الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي، مما جعله يشارك في النسخة الأولى من دوري أبطال افريقيا للسيدات، للمرة الأولى في تاريخ النادي وتقديم أداء مميز خلالها.